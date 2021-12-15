Правоохранители приостановили работу котлов на опасном производстве в Кузбассе

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Одно из предприятий Кемеровской области не соблюдало требования безопасности, за что понесло наказание в виде временного запрета на работу оборудования.

Проведенная специалистами проверка показала, что на одном из опасных производственных объектов Кузбасса нарушаются правила безопасности. В частности, на предприятии не проводился производственный контроль и оно не имело договора с профессиональными аварийно-спасательными службами. Кроме того, технология обработки воды для котлов, а также регуляции ее качества не определялись документами. Среди прочего, работавшее под избыточным давлением оборудование использовалось не в установленном порядке. Руководитель предприятия уже был привлечен к административной ответственности, однако не устранил нарушения в установленный срок.


Суд признал юрлицо виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов". В качестве наказания работа паровых котлов была приостановлена на 90 суток, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Руководитель получил предупреждение об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

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