Правоохранители пресекли угрозы "Ростелекома" в адрес кузбасских пенсионеров

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Пожилые супруги из Кемеровской области получили письмо от "Ростелекома", содержащее требование об оплате задолженности за "услуги сотовой связи" в размере 1 000 рублей. При этом услугами данной компании пенсионеры не пользовались.

Отмечается, что адрес на конверте действительно полностью совпадает с адресом пенсионеров, однако остальные данные никак к ним не относятся. В частности, не совпадают имя и фамилия проживающих.


При этом, директор ДСДЗ ЦКК филиала ОЦО ПАО "Ростелеком" Юрий Снарский стал угрожать пенсионерам четырьмя коллекторскими агентствами, в том случае, если они не возместят долг, который якобы за ними числится. Также Снарский пригрозил обращением в налоговый орган и взысканием судебных расходов, неустойки и убытков за период приостановления оказания услуг, сообщают VSE42.


После прочтения письма у женщины поднялось артериальное давление. Пенсионеры не понимали, какие данные в письме приведены неверно. Они расценили письмо как прямую угрозу со стороны "Ростелекома", поэтому вызвали полицию.


Правоохранители оперативно выехали на место, опросили пенсионеров и заверили, что окажут помощь в случае продолжения давления со стороны "Ростелекома", в том числе и через сотрудников коллекторских компани

Да!
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