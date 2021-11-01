Отмечается, что адрес на конверте действительно полностью совпадает с адресом пенсионеров, однако остальные данные никак к ним не относятся. В частности, не совпадают имя и фамилия проживающих.

При этом, директор ДСДЗ ЦКК филиала ОЦО ПАО "Ростелеком" Юрий Снарский стал угрожать пенсионерам четырьмя коллекторскими агентствами, в том случае, если они не возместят долг, который якобы за ними числится. Также Снарский пригрозил обращением в налоговый орган и взысканием судебных расходов, неустойки и убытков за период приостановления оказания услуг, сообщают VSE42.

После прочтения письма у женщины поднялось артериальное давление. Пенсионеры не понимали, какие данные в письме приведены неверно. Они расценили письмо как прямую угрозу со стороны "Ростелекома", поэтому вызвали полицию.

Правоохранители оперативно выехали на место, опросили пенсионеров и заверили, что окажут помощь в случае продолжения давления со стороны "Ростелекома", в том числе и через сотрудников коллекторских компани