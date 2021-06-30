Правоохранители предупредили новокузнечан-водителей о грядущих проверках

Дополнительные наряды ГИБДД выйдут на места концентрации ДТП, массового скопления горожан, а также близ образовательных учреждений в Новокузнецке в четверг, 1 июля.

Главной задачей правоохранителей, задействованных на рейдах, является наблюдение за соблюдением автовладельцами тех пунктов ПДД, которые нарушаются водителями чаще всего. Из них выделяют: игнорирование сигналов светофора, выезд на «встречку» и непредоставление преимущества пешим участникам дорожного движения.

Также автомобилисты будут проверяться на управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ГИБДД Новокузнецка.