Правоохранители предупредили новокузнечан-водителей о грядущих проверках

1
Фото:  

Полицейские в южной столице Кузбасса выйдут на аварийно-опасные участки города, чтобы проверить автомобилистов на предмет соблюдения ПДД.

Дополнительные наряды ГИБДД выйдут на места концентрации ДТП, массового скопления горожан, а также близ образовательных учреждений в Новокузнецке в четверг, 1 июля.


Главной задачей правоохранителей, задействованных на рейдах, является наблюдение за соблюдением автовладельцами тех пунктов ПДД, которые нарушаются водителями чаще всего. Из них выделяют: игнорирование сигналов светофора, выезд на «встречку» и непредоставление преимущества пешим участникам дорожного движения.


Также автомобилисты будут проверяться на управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ГИБДД Новокузнецка.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26606

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined