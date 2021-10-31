Правоохранители поймали кузбасского школьника за кражу велосипеда

За помощью к стражам закона в городе Белово обратилась женщина, которая рассказала, что у ее сына неизвестный угнал велосипед. Общая сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

– Сотрудники полиции выяснили, что подросток отправился на велопрогулку в городской парк, там он увлекся игрой в футбол, велобайк оставил недалеко от площадки, а по завершению игры обнаружил пропажу транспортного средства, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Силовики распространили ориентировку с приметами похищенного двухколесного транспорта всем нарядам полиции. Вскоре удалось установить, что к краже причастен 15-летний школьник. После задержания он рассказал, что планировал сдать чужое имущество в ломбард.

За свои действия несовершеннолетний попал под уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет. Велосипед передан законной владелице.