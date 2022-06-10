Правоохранители повлияли на качество интернета в кузбасской деревне

Жительница деревни Шестаково Чебулинского района обратилась в прокуратуру с жалобой на плохое соединение с сетью Интернет. Проведенная проверка показала, что на месте были созданы неудовлетворительные условия для обеспечения населения услугами связи. Главе округа было внесено представление об устранении нарушений.

В результате в деревне Шестаково появилась дополнительная вышка связи интернет-провайдера, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Это обеспечило сельчанам более качественный доступ к всемирной сети.