Правоохранители попросили откликнуться очевидцев ДТП в Кемерове

Кемеровские стражи закона сообщили о поисках свидетелей ДТП, что произошло 16 июля в период с 10:30 по 11:25 по местному времени на ул. Тухачевского,50/5.

– Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль марки "Хонда",– сказали в ГИБДД.

В ведомстве уточнили AVOKADO, что в результате столкновения никто не пострадал, причинен материальный ущерб.



Если вы владеете какой-либо информацией по данному происшествию, то можете сообщить ценные сведения по телефонам: 718-771, 8 (923) 483-12-27 или передать их дежурной части: 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.