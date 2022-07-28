Правоохранители попросили откликнуться очевидцев ДТП в Кемерове

0
Фото:  

Сотрудники ГИБДД столицы Кузбасса сообщили о поиске свидетелей автоаварии, произошедшей 16 июля в Заводском районе города.

Кемеровские стражи закона сообщили о поисках свидетелей ДТП, что произошло 16 июля в период с 10:30 по 11:25 по местному времени на ул. Тухачевского,50/5.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль марки "Хонда", сказали в ГИБДД.

В ведомстве уточнили AVOKADO, что в результате столкновения никто не пострадал, причинен материальный ущерб.


Если вы владеете какой-либо информацией по данному происшествию, то можете сообщить ценные сведения по телефонам: 718-771, 8 (923) 483-12-27 или передать их дежурной части: 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38615

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined