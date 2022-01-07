Правоохранители подтвердили гибель человека после наезда автомобиля на остановку в Кузбассе

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Сотрудники МВД раскрыли подробности смертельной аварии, произошедшей на одной из трасс Кемеровской области.

Трагедия произошла днем, 5 января, на 197 километре дороги "Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск". Кадры с места аварии ранее появились в социальных сетях. По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota Duet" не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на остановку, где в это время находился 75-летний мужчина. В результате ДТП пенсионер получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.


Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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