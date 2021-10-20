Правоохранители озвучили список кемеровских дорог с высоким риском аварий

По информации стражей закона, в списке участков с высоким риском ДТП числятся сразу семь кемеровских дорог. Территории специалисты выбрали исходя из данных статистики дорожно-транспортных происшествий за девять месяцев 2021 года.

Так, в числе наиболее аварийных оказались следующие места:

пр. Ленина — бр. Пионерский; ул. Космическая — ул. Базовая; ул. Терешковой — ул. 62-й проезд; пр. Ленина — ул. Волгоградская; пр. Ленина — ул. 9 января; пр. Ленина — ул. Тухачевского.

В общей сложности за указанный период на этих дорогах произошло 29 аварий: 22 из них оказались с участием машин, а семь с пешеходами.

Основными причинами инцидентов стали: нарушения водителями очередности проезда, выезд транспортных средств на полосу встречного движения, также пренебрежение правилами проезда пешеходных переходов, требованиями сигналов светофора и регулировщика, неподчинение указателям регулирования проезда, неверный выбор дистанции при движении, несоответствие скоростным условиям.

Кроме того, правила в опасных участках нарушали и пешеходы: люди перебегали через проезжую часть в местах, где переход не положен.