Правоохранители озвучили список кемеровских дорог с высоким риском аварий

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Правоохранители составили список наиболее опасных участков дорог в кузбасской столице, где часто происходят столкновения автомобилей и зафиксированы случаи наезда машин на пешеходов.

По информации стражей закона, в списке участков с высоким риском ДТП числятся сразу семь кемеровских дорог. Территории специалисты выбрали исходя из данных статистики дорожно-транспортных происшествий за девять месяцев 2021 года.


Так, в числе наиболее аварийных оказались следующие места:

  1. пр. Ленина — бр. Пионерский;
  2. ул. Космическая — ул. Базовая;
  3. ул. Терешковой — ул. 62-й проезд;
  4. пр. Ленина — ул. Волгоградская;
  5. пр. Ленина — ул. 9 января;
  6. пр. Ленина — ул. Тухачевского.

В общей сложности за указанный период на этих дорогах произошло 29 аварий: 22 из них оказались с участием машин, а семь с пешеходами.


Основными причинами инцидентов стали: нарушения водителями очередности проезда, выезд транспортных средств на полосу встречного движения, также пренебрежение правилами проезда пешеходных переходов, требованиями сигналов светофора и регулировщика, неподчинение указателям регулирования проезда, неверный выбор дистанции при движении, несоответствие скоростным условиям.


Кроме того, правила в опасных участках нарушали и пешеходы: люди перебегали через проезжую часть в местах, где переход не положен.

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