Правоохранители отыскали пропавшего кемеровского школьника

По данным ГУ МВД по Кузбассу, в поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Ориентировки на кемеровского школьника были направлены в территориальные органы внутренних дел.

– В результате сотрудники полиции обнаружили школьника на одной из остановок общественного транспорта в поселке Ягуновский. Установлено, что противоправных деяний в отношении него не совершалось, – говорится в сообщении.

Сейчас стражи закона проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мальчик будет передан родителям.