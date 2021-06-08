Правоохранители организовали проверку после обрушения потолка в кузбасском городе

Исходя из предварительных данных, известных силовикам, инцидент произошел в квартире под № 11 в доме, расположенном на улице 2-я Коксовая. Само же здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Его расселение предусмотрено в 2023 году, отметили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

- Жильцы 1-го подъезда были расселены, в нескольких квартирах 2-го подъезда люди проживают, - уточнили в пресс-службе СУ СКР.

Обрушение же произошло в нежилой части дома. К текущему моменту отсутствует угроза дальнейшего разрушения здания. Силовики приняли меры по ускорению процедуры расселения жильцов.

Прокуратурой Прокопьевска была организована проверка по факту необеспечения безопасных условий проживания. Сотрудники следственного комитета также проведут проверку, по результатам которой дадут оценку деятельности лиц, ответственных за переселения жильцов из дома, в котором произошел инцидент.

Отмечается также и то, что из-за обвала никто не пострадал.