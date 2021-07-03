Правоохранители организовали проверку по информации о разрушающемся доме в Кемерове

Ведомствам удалось выявить соответствующую информацию в ходе мониторинга местных СМИ и сети Интернет. Силовиками было установлено, что из угла здания выпали кирпичи, из-за чего кладка стены была нарушена. Также стало известно, что по периметру дома частично отсутствует штукатурка.

Выявленные недочеты стали причиной для проверки, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка по факту была организована и сотрудниками следкома.

- Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в СУ СКР Кузбасса.

Сам дом, о ненадлежащем содержании которого горожане сообщили в Сети, находится на улице Новогодней, 7.