Правоохранители организовали проверку по информации о разрушающемся доме в Кемерове

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Сотрудники следкома и прокуратуры заинтересовались разваливающимся жилым зданием, расположенным в Рудничном районе кузбасской столицы.

Ведомствам удалось выявить соответствующую информацию в ходе мониторинга местных СМИ и сети Интернет. Силовиками было установлено, что из угла здания выпали кирпичи, из-за чего кладка стены была нарушена. Также стало известно, что по периметру дома частично отсутствует штукатурка.


Выявленные недочеты стали причиной для проверки, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.


Проверка по факту была организована и сотрудниками следкома.

- Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в СУ СКР Кузбасса.

Сам дом, о ненадлежащем содержании которого горожане сообщили в Сети, находится на улице Новогодней, 7.

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