Правоохранители организовали проверку из-за ролика с избиением подростка в Новокузнецке

Соответствующую информацию силовики выявили в ходе мониторинга Сети. Так, было установлено, что в Интернете был опубликован ролик, на котором запечатлено, как подростки на одной из остановок общественного транспорта в Новокузнецке избивают другого несовершеннолетнего.

Ведомством, как отметили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, была организована доследственная проверка, в ходе которой специалисты установят участников избиения, их возраст, а также причины конфликта. Кроме того, будет оценена и степень тяжести травм, нанесенных пострадавшему и проанализированы причины, которые могли поспособствовать случившемуся.

Процессуальное решение будет принято по итогам соответствующей проверки.