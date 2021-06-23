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Правоохранители организовали проверку из-за ролика с избиением подростка в Новокузнецке

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Сотрудники следкома разберутся в обстоятельствах, сопутствовавших съемке видео, на котором несовершеннолетние бьют сверстника на остановочном павильоне в южной столице Кузбасса.

Соответствующую информацию силовики выявили в ходе мониторинга Сети. Так, было установлено, что в Интернете был опубликован ролик, на котором запечатлено, как подростки на одной из остановок общественного транспорта в Новокузнецке избивают другого несовершеннолетнего.


Ведомством, как отметили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, была организована доследственная проверка, в ходе которой специалисты установят участников избиения, их возраст, а также причины конфликта. Кроме того, будет оценена и степень тяжести травм, нанесенных пострадавшему и проанализированы причины, которые могли поспособствовать случившемуся.


Процессуальное решение будет принято по итогам соответствующей проверки.

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