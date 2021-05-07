Правоохранители организовали проверку информации о повреждении ограды на могиле ветерана в Кузбассе

Правоохранители организовали проверку после публикации в Интернете материалов о вандализме на кладбище в Ленинске-Кузнецком. В ходе мероприятий будет проверено, при каких обстоятельствах неизвестные повредили оградку на месте.

- Выявлено сообщение, что в городе Ленинске-Кузнецком на кладбище повреждена ограда на могиле ветерана Великой Отечественной войны. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Силовики занимаются установлением всех обстоятельств инцидента. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.