Правоохранители организовали проверку информации о повреждении ограды на могиле ветерана в Кузбассе

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Местные жители в Ленинске-Кузнецком обнаружили, что могила ветерана Великой Отечественной войны была повреждена. О происшествии на кладбище горожане рассказали в Сети. Публикацией заинтересовался кузбасский следком.

Правоохранители организовали проверку после публикации в Интернете материалов о вандализме на кладбище в Ленинске-Кузнецком. В ходе мероприятий будет проверено, при каких обстоятельствах неизвестные повредили оградку на месте.

- Выявлено сообщение, что в городе Ленинске-Кузнецком на кладбище повреждена ограда на могиле ветерана Великой Отечественной войны. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Силовики занимаются установлением всех обстоятельств инцидента. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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