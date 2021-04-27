Правоохранители обнаружили тело подростка в распределительной будке в Кузбассе

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Погибшего 16-летнего парня нашли на территории недействующего завода. На его теле находились травмы, характерные при поражении электричеством. В обстоятельствах инцидента разбираются силовики.

Накануне правоохранителям поступило сообщение об обнаружении тела 16-летнего подростка. Очевидцы сообщили, что он находится на территории недействующего ныне завода. На место была направлена следственная группа.


Исходя из информации, которую удалось собрать в ходе следствия, в день инцидента погибший позвал двух 15-летних приятелей на тот самый завод, чтобы забрать там металлические провода, однако ребята отказались. Парень решил пойти один, а позже перестал отвечать на звонки своих друзей. Юные кузбассовцы решили проверить, почему их приятель не отвечает и отправились к будке, к которой он звал их до этого. Рядом с ней же они услышали звонок с его мобильного телефона. На место ребята вызвали силовиков.

- После того как электрический ток в распределительной будке был специалистами отключен, следственная группа обнаружила в помещении на земле подростка без признаков жизни. Судебно-медицинский эксперт констатировал его смерть, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Отмечается, что правоохранителям предстоит установить, кто является собственником предприятия, на котором и произошла трагедия, а также то, существовала ли необходимость в том, чтобы охранять объект и какие меры были предприняты для закрытия электрической распределительной системы.

По предварительным данным сам погибшей, как уточнили в СУ СКР, состоял на профилактическом учете.


По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.

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