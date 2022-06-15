Правоохранители обнаружили опасную вышку у Красного озера в Кемерове

Рейд, который провели инспекторы ПДН, показал, что на берегу Красного озера в Кемерове находится вышка для прыжков в воду. Высота сооружения достигала 2,5 метров, при этом конструкция была самодельной. Так как подобная вышка представляла угрозу, было принято решение о ее ликвидации.

Конструкция была немедленно демонтирована, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, ранее пользователи социальных сетей сообщали об опасной ситуации, в которую попал купавшийся в Красном озере ребенок.