Правоохранители обнаружили нарушения в одном из домов престарелых Кузбасса

Прокуратура установила, что организация осуществляющая уход за пожилыми людьми в Мысках, допускала серьезные нарушения пожарной безопасности. В здании не было второго эвакуационного выхода из помещения второго этажа, а также необходимой документации на систему противопожарной защиты. К работе допускались не прошедшие обучение пожарной безопасности лица. Кроме того, имелись недостатки по монтажу и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания. Все это угрожало жизни и здоровью постояльцев и сотрудников.

Юридическое лицо получило штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Суд также рассмотрит иск о запрете эксплуатации здания и принуждению к устранению нарушений, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Напомним, что в начале этого года в Кемеровской области сгорел частный пансионат. В результате инцидента погибли несколько человек. Руководство пансионата было задержано. Центральным районный суд Кемерова заключил фигурантов дела под стражу до 8 марта 2022 года. Решение суда на 10 января не вступило в законную силу.