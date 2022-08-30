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Правоохранители объяснили разрушительный обыск кемеровской "кальянки"

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Интернет-пользователи в соцсетях опубликовали видеозапись с процессом штурма одного из увелеселительных заведений города Кемерово, где силовики устроили погром. Источник в областном МВД прокомментировал корреспонденту AVOKADO все подробности случившегося.

В Сети появилось видео, на которое попал захват кальянной, что, со слов автора поста, расположена в городе Кемерово на улице Ноградская, 7б. Автор публикации во "ВКонтакте" указал, что работники силовых структур ворвались в подвальное помещения, а после начали там все громить, нарушая при этом все правила оперативно-розыскных мероприятий. В результате такого визита в заведении оказалась разбита микроволновка, две кофемашины, кальян и прочее имущество, добавил интернет-пользователь.


Подробности по случившемуся корреспонденту AVOKADO озвучил источник в областном МВД. Собеседник сказал, что на самом деле все произошло еще 9 августа. Якобы в самом заведении была вовсе не кальянная, а зал с нелегальными игровыми автоматами, в чем стражи закона убедились в ходе различных мероприятий.


В результате из точки удалось изъять несколько десятков единиц игрового оборудования.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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