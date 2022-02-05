Правоохранители нашли тело "Мисс Кузбасс-2010" в московской лесополосе

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Труп супруги бывшего новокузнецкого чиновника обнаружен в Новой Москве.

Накануне, 4 февраля, в лесополосе на территории Новой Москвы было обнаружено тело "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожниковой. Об этом сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.


Напомним, что Александр Попов, супруг Ксении Сапожниковой и бывший глава Центрального района Новокузнецка, заявил, что она уехала из страны еще в августе 2021 года. Позже он признался правоохранителям, что убил женщину, расчленил ее тело и выбросил в реку. Однако затем от своих слов отказался.


Сейчас Александр Попов помещен под стражу на два месяца.


Подруга Ксении Сапожниковой рассказала о ее жизни и отношениях с мужем.

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