Накануне, 4 февраля, в лесополосе на территории Новой Москвы было обнаружено тело "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожниковой. Об этом сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Напомним, что Александр Попов, супруг Ксении Сапожниковой и бывший глава Центрального района Новокузнецка, заявил, что она уехала из страны еще в августе 2021 года. Позже он признался правоохранителям, что убил женщину, расчленил ее тело и выбросил в реку. Однако затем от своих слов отказался.

Сейчас Александр Попов помещен под стражу на два месяца.

Подруга Ксении Сапожниковой рассказала о ее жизни и отношениях с мужем.