Правоохранители нашли самодельное оружие в квартире подозреваемого в избиении коллеги новокузнечанина

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Житель южной столицы Кузбасса оказался фигурантом сразу двух уголовных дел из-за потасовки со знакомым. Вскоре он предстанет перед судом.

К полицейским в Новокузнецке обратились медики с сообщением о травмированном мужчине. Пациенту диагностировали переломы ребер и ушиб позвоночника, что впоследствии квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Произошло это еще в марте текущего года.

- Сотрудники полиции установили, что травму потерпевшему причинил его коллега. Стражи порядка задержали его. Кроме того, по месту жительства подозреваемого они обнаружили и изъяли металлический кастет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Восстанавливая хронологию событий, произошедших в день поступления пострадавшего в больницу, полицейским удалось выяснить, что мужчина до этого распивал алкоголь с коллегой: оба решили отдохнуть после работы и взяли горячительных напитков, однако их небольшое застолье закончилось дракой. Агрессор повалил оппонента на землю и стал добивать приятеля ногами.


Также в ходе следствия было установлено, что холодное оружие, найденное по месту его жительства 35-летнего задержанного, было изготовлено и хранилось с нарушением действующего законодательства.


Дела, возбужденные по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», уже направлены в суд. Мужчине грозит до 8 лет заключения в местах лишения свободы.

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