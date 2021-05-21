Правоохранители начали проверку по информации о нападении собаки на женщину в Новокузнецке

Исходя из информации, предоставленной в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, известно, что на улице в Новокузнецке на женщину напала бездомная собака. В результате ее нападения женщине потребовалась помощь медиков. Впоследствии горожанку госпитализировали.

Таким образом, в ходе проверки правоохранителей сотрудники СК займутся установлением всех обстоятельств, а также причин произошедшего. Будут опрошены свидетели происшествия. Эксперты дадут оценку степени травм, полученных женщиной.