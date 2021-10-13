Правоохранители Кузбасса рассказали о мерах безопасности во время переписи населения

Перепись населения России будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В связи с этим правоохранители Кузбасса рассказали о преступниках, которые могут воспользоватся ситуацией и попытаться обмануть граждан. Чтобы предупредить попадание граждан в опасную ситуацию, специалисты Росстатата напомнили об атрибутах, которые должны быть у каждого переписного работника.

‒ На нем (переписчике ‒ прим. ред.) будет синий жилет и шарф с символикой Всероссийской переписи населения-2020. Переписчик должен будет предъявить именное удостоверение без фотографии, которое действительно только вместе с паспортом, ‒ рассказала заместитель руководителя Кемеровостата Ольга Чеманова.

Отмечается, что для обеспечения безопасности перепись лучше пройти на портале Госуслуг. Это позволит сократить общение с переписчиком, который запросит лишь подтверждение прохождения переписи.



В случае возникновения подозрений, следует обратиться в полицию ‒ сотрудники смогут проверить, действительно ли пришедший человек является переписчиком.

‒ В крайнем случае с переписным работником можно пообщаться в подъезде, во дворе, в принципе допустимо и через дверь, ‒ сообщили правоохранители.



Переписчики будут заносить данные в планшет только со слов респондента, а это значит, что граждане не обязаны предъявлять никакие документы для подтверждения сообщаемой ими информации. Доступ к базе данных переписчиков защищен от несанкционированного доступа.