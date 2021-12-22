Правоохранители изъяли у кузбасских продавцов 8000 единиц пиротехники

С 15 декабря правоохранители совместно с сотрудниками МЧС проверили 1 500 мест хранения и реализации пиротехники и продажи елей. Проверка выявила 148 правонарушений, из-за которых были изъяты 8 000 единиц пиротехнических изделий и 266 хвойных деревьев.

Среди прочего, продажа пиротехники осуществлялась с нарушениями правил пожарной безопасности, товар был несертифицирован, на него отсутствовали сопроводительные документы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

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