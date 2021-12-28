Правоохранители изъяли опасные сладости с кузбасских прилавков

Проверка была проведена в одном из топкинских магазинов, торговавшем сладостями, которые изготавливались в расположенном там же кондитерском цехе. Выяснилось, что на товаре не было надлежащей маркировки, продукция хранилась с нарушением требований. Кроме того, специалистами были выявлены просроченные изделия.

Директору филиала компании, которому принадлежал магазин, было внесено представление об устранении нарушений, сообщают в пресс-службе Кемеровской транспортной прокуратуры.

Более 70 единиц опасной и некачественной продукции были изъяты из оборота и уничтожены.