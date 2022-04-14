Правоохранители арестовали машину кузбассовца за долги перед детьми

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Автомобиль жителя Кемеровской области попал под арест из-за крупного долга.

Березовчанину нужно было выплачивать алименты своим детям: 16-летней дочери и 13-летнему сыну, однако он выполнял свои обязательства нерегулярно. Результатом этого стал долг в 285 000 рублей, который мужчине следовало отдать на содержание подростков. В установленный срок кузбассовец задолженность не погасил, из-за чего попал в поле зрения правоохранителей.


Приставы обратили взыскание на заработную плату березовчанина и его средства в банках и других кредитных организациях. Кроме того, мужчина потерял некоторые права в части водительского удостоверения и лишился возможности выехать за границу. Автомобиль кузбассовца был арестован и оставлен на ответственное хранение владельцу, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Если березовчанин не оплатит долг за десять дней, его имущество будет передано на реализацию, деньги с которой будут направлены на погашение задолженности. Предварительно, стоимость автомобиля составляет 660 000 рублей.

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