Правительство РФ выделило на дороги Кузбасса почти миллиард рублей

Еще 905 миллионов рублей получат власти Кемеровской области, что бы отремонтировать и построить новые дороги в регионе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

– В 2022 и 2023 годах Кузбасс получит по 452 709,1 тыс. рублей. На эти средства планируется отремонтировать не менее 36 км автомобильных дорог, которые вошли в опорную сеть РФ, – сообщили в правительстве шахтерского края.

Отмечается, что в опорную сеть попали сразу 36 участков дорог, в том числе скоростная магистраль Кемерово – Новокузнецк, трассы Томск – Мариинск, трассы в сторону Новосибирска и Алтайского края, дороги к аэропортам в Кемерове и Новокузнецке.

По предварительной оценке, нормативное состояние этих дорог составляет 44%, а к 2024 году власти планируют увеличить показатель вдвое до 85%.