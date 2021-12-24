Правительство РФ выделило на дороги Кузбасса почти миллиард рублей

0
Фото:  

На обновление и строительство новых дорог на территории Кузбасса Москва выделила многомиллионную крупную сумму.

Еще 905 миллионов рублей получат власти Кемеровской области, что бы отремонтировать и построить новые дороги в регионе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

– В 2022 и 2023 годах Кузбасс получит по 452 709,1 тыс. рублей. На эти средства планируется отремонтировать не менее 36 км автомобильных дорог, которые вошли в опорную сеть РФ, – сообщили в правительстве шахтерского края.

Отмечается, что в опорную сеть попали сразу 36 участков дорог, в том числе скоростная магистраль Кемерово – Новокузнецк, трассы Томск – Мариинск, трассы в сторону Новосибирска и Алтайского края, дороги к аэропортам в Кемерове и Новокузнецке.


По предварительной оценке, нормативное состояние этих дорог составляет 44%, а к 2024 году власти планируют увеличить показатель вдвое до 85%.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32091

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined