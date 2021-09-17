Правительство РФ изменило даты отдыха россиян в 2022 году

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Кабмин России определил, какие дни в грядущем году станут выходными из-за праздников.

Правительство России скорректировало даты отдыха в 2022 году. Нерабочие дни 1 и 2 января, совпадающие с субботой и воскресеньем, перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Выходной в субботу, 5 марта, перенесён на понедельник, 7 марта.


Всего в 2022 году у россиян будет шесть праздничных периодов:

  • с 1 по 9 января (9 дней);
  • с 6 по 8 марта (3 дня – с воскресенья по вторник);
  • с 30 апреля по 3 мая (4 дня – с субботы по вторник);
  • с 7 по 10 мая (4 дня – с субботы по вторник);
  • с 11 по 13 июня (3 дня – с субботы по понедельник);
  • с 4 по 6 ноября (3 дня – с пятницы по воскресенье).

Изменения отобразили в новом производственном календаре.

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