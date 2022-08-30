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Правительство определило дни для отдыха россиян в 2023 году

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Власти РФ опубликовали производственный календарь на следующий год.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных в новом году.


В 2023 году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их решено перенести. Благодаря этому нерабочими станут: пятница, 24 февраля, и понедельник, 8 мая. В целом, новогодние праздники будут длиться с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства РФ.


Россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

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