Правила заселения туристов в отели изменились в Севастополе

По словам Ларисы Остапенко, начальника городского управления туризма, в Севастополе были ужесточены правила заселения постояльцев в отелях: с 16 июля им необходимо будет предъявлять справку о наличии антител либо сертификат о пройденной вакцинации.



Также уточняется, что справка об антителах к COVID-19 должна быть получена не позднее, чем за 30 суток до въезда в отель.



Отмечается, что до изменений туристы могли также демонстрировать документ с отрицательным результатом теста на коронавирус.



Кроме того, городские власти подчеркнули, что тех, кто приехал до нового регламента и предъявил результат ПЦР-теста, выселять не собираются, передает РИА "Новости".