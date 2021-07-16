Правила заселения туристов в отели изменились в Севастополе

По словам Ларисы Остапенко, начальника городского управления туризма, в Севастополе были ужесточены правила заселения постояльцев в отелях: с 16 июля им необходимо будет предъявлять справку о наличии антител либо сертификат о пройденной вакцинации.
Также уточняется, что справка об антителах к COVID-19 должна быть получена не позднее, чем за 30 суток до въезда в отель.
Отмечается, что до изменений туристы могли также демонстрировать документ с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Кроме того, городские власти подчеркнули, что тех, кто приехал до нового регламента и предъявил результат ПЦР-теста, выселять не собираются, передает РИА "Новости".
В Севастополе ужесточили правила заселения людей в гостиницах. Так, начиная с пятницы, 16 июля, им недостаточно будет иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте.
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