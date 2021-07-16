Правила заселения туристов в отели изменились в Севастополе

0
Фото:  

В Севастополе ужесточили правила заселения людей в гостиницах. Так, начиная с пятницы, 16 июля, им недостаточно будет иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте.

По словам Ларисы Остапенко, начальника городского управления туризма, в Севастополе были ужесточены правила заселения постояльцев в отелях: с 16 июля им необходимо будет предъявлять справку о наличии антител либо сертификат о пройденной вакцинации.

Также уточняется, что справка об антителах к COVID-19 должна быть получена не позднее, чем за 30 суток до въезда в отель.

Отмечается, что до изменений туристы могли также демонстрировать документ с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Кроме того, городские власти подчеркнули, что тех, кто приехал до нового регламента и предъявил результат ПЦР-теста, выселять не собираются, передает РИА "Новости".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27136

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined