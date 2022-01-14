Правила проезда кемеровского перекрестка изменились

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Схема движения транспорта на пересечении кемеровских улиц Тухачевского и Заузелкова изменена. О новых правилах проезда рассказали представители городской ГИБДД.

По данным стражей закона, автомобилисты при движении по улице Тухачевского со стороны проспекта Химиков больше не смогут осуществлять левый поворот на улицу Заузелкова, не нарушив при этом ПДД.


Проезд на указанную территорию все-таки возможен, но для этого необходимо свернуть на улицу Мирная, где и развернуться, а только затем проехать перекресток Тухачевского — Заузелкова в прямом направлении.

— Запрет левого поворота на улицу Заузелкова введен неслучайно. Данная мера необходима для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения. Призываем автолюбителей не подвергать себя штрафам и осуществлять движение с учетом данной информации, — прокомментировали решение в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что альтернатива для выезда на улицу Заузелкова — это проезжая часть со стороны улицы Каменской. Всех водителей предупредили и о штрафах за пренебрежения правилами, сумма которых варьируется от 1 000 до 1 500 рублей.

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