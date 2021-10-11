Пранкеры устроили застолье с нардами посреди кемеровского Советского проспекта

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Посиделки весельчаков с кальяном и настольными играми на оживленной дороге в центре города Кемерово разгневали местных жителей.

Жители кузбасской столицы разместили в социальных сетях съемку, на которую попали проделки пранкеров, устроивших застолье посреди проезжей части на проспекте Советском, неподалеку от перекрестка с улицей Кирова.


Из ролика следует, что двое молодых людей во время движения транспорта установили на оживленной дороге раскладной стол и приступили играть в нарды. При этом спонтанную зону для отдыха они облагородили кальяном, двумя стульями, а также чайным сервизом и закусками, которые приобрели в ресторане быстрого питания поблизости.


Весь процесс игровой партии третий юноша из компании записывал на камеру мобильного телефона.

Однако выходка шутников создала серьезную помеху для автомобилистов в центре города, чем разгневала горожан.


Подписчики сообщества "ВКонтакте", где появился ролик, узнали в героях видео известных пранкеров Литвина и Субо, которые неоднократно становились главными лицами крупных скандалов. Жители Кемерова в Сети обратились к правоохранителям с просьбой наказать хулиганов за нарушение ПДД.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Новокузнецке молодые люди решили разыграть девушку и нарвались на штраф.

Видео: vk / Klishe Master

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