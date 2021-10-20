Пранкер в Новокузнецке забросал автомобиль яйцами за сигнал

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Житель южной столицы Кузбасса решил проучить расторопных автомобилистов и за сигнал на дороге забросал машину автомобилиста яйцами.

Информация о проделках жителя Новокузнецка появилась в сообществе во "ВКонтакте". Автор опубликовал запись с камеры, на которую попал конфликт между пешеходом и автомобилистом.

– Очередной блогер/пранкер (на это раз из Новокузнецка) решил заделаться учителем или чем-то типа стоп хама. – указал в подписи к посту очевидец.

На ролике заметно, как молодой мужчина в красной куртке переходит по пешеходному переходу, ведя разговор по мобильному телефону, который держит в руках. Во время передвижения один из автомобилистов с целью поторопить прохожего посигналил ему, за что получил яйцами по лобовому стеклу, а на капот транспорта незнакомец высыпал муку.


Однако в комментариях зрители не оценили подход горожанина к борьбе с хамством на проезжей дороге.

Фото: ДТП | ЧП Кузбасс

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