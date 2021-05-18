«Пранкер» лишил кузбассовца 300 тысяч рублей

0
Фото:  

Неизвестный оставил тайгинца без крупной суммы средств, а после назвал свое злодеяние розыгрышем. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В Тайге 52-летний местный житель обратился к полицейским с заявлением о мошенничестве: мужчину «разыграл» мошенник, представившийся сотрудником банка. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.


Произошло все, как пояснил кузбассовец, накануне, тогда ему поступил звонок от неизвестного. Собеседник же представился сотрудником банка и заявил, что счетом мужчины завладели злоумышленники, однако отметил, что для того, чтобы помешать им воспользоваться деньгами кузбассовца, ему необходимо провести процедуру «обновления единого номера лицевого счета».

- Следуя инструкциям, потерпевший через банкомат совершил 10 транзакций и перевел в общей сложности 150 000 рублей на номера сотовых телефонов. На следующий день житель Тайги таким же способом перевел еще 150 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Чуть позже Кузбассовцу снова поступил звонок от мошенника, которые сообщили, что неизвестные пытаются оформить на мужчину кредит и, чтобы помешать злоумышленникам, ему самому необходимо подать заявку на заем в размере 275 тысяч рублей. Придя в банк, он понял, что стал жертвой обмана.


Полицейские отмечают, что спустя небольшой промежуток времени потерпевший получил сообщение: «Это был пранк. Благодарим за сотрудничество!».


По описанному выше факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские разыскивают злоумышленника, причастного к злодеянию. Ему может грозить до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25184

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined