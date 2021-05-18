«Пранкер» лишил кузбассовца 300 тысяч рублей

В Тайге 52-летний местный житель обратился к полицейским с заявлением о мошенничестве: мужчину «разыграл» мошенник, представившийся сотрудником банка. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Произошло все, как пояснил кузбассовец, накануне, тогда ему поступил звонок от неизвестного. Собеседник же представился сотрудником банка и заявил, что счетом мужчины завладели злоумышленники, однако отметил, что для того, чтобы помешать им воспользоваться деньгами кузбассовца, ему необходимо провести процедуру «обновления единого номера лицевого счета».

- Следуя инструкциям, потерпевший через банкомат совершил 10 транзакций и перевел в общей сложности 150 000 рублей на номера сотовых телефонов. На следующий день житель Тайги таким же способом перевел еще 150 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Чуть позже Кузбассовцу снова поступил звонок от мошенника, которые сообщили, что неизвестные пытаются оформить на мужчину кредит и, чтобы помешать злоумышленникам, ему самому необходимо подать заявку на заем в размере 275 тысяч рублей. Придя в банк, он понял, что стал жертвой обмана.

Полицейские отмечают, что спустя небольшой промежуток времени потерпевший получил сообщение: «Это был пранк. Благодарим за сотрудничество!».

По описанному выше факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские разыскивают злоумышленника, причастного к злодеянию. Ему может грозить до 5 лет заключения в местах лишения свободы.