Пранкер из Новокузнецка понес наказание за представление с яйцами

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В южной столице Кузбасса стражи закона выписали штраф шутнику, который на проезжей части города достал свои яйца и забросал ими автомобиль.

Публикация в социальных сетях заинтересовала правоохранителей в Новокузнецке и они поспешили проверить информацию о проделках местного шутника, который на проезжей части в районе пешеходного перехода забросал неугодный автомобиль яйцами.

– Было запечатлено, как пешеход обкидал куриными яйцами автомобиль – его водитель будто бы не предоставил ему преимущество на "зебре". По поведению пешехода и водителя легкового авто было понятно, что все происходящее являлось постановкой, – сказали в ГУ МВД.

В результате полицейские установили личности пранкеров и доставили их в отдел ГИБДД. Горожане поначалу отрицали свою вину, но позже все-таки сознались, что устроили представление ради записи видео, которое разошлось по социальным сетям.


За свою выходку 23-летний весельчак, исполнявший роль пешехода, получал протокол, теперь ему предстоит выплатить штраф 1 000 рублей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пранкер в Новокузнецке забросал автомобиль яйцами за сигнал.

Фото: ДТП | ЧП Кузбасс

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