Пранкер из Новокузнецка понес наказание за представление с яйцами

Публикация в социальных сетях заинтересовала правоохранителей в Новокузнецке и они поспешили проверить информацию о проделках местного шутника, который на проезжей части в районе пешеходного перехода забросал неугодный автомобиль яйцами.

– Было запечатлено, как пешеход обкидал куриными яйцами автомобиль – его водитель будто бы не предоставил ему преимущество на "зебре". По поведению пешехода и водителя легкового авто было понятно, что все происходящее являлось постановкой, – сказали в ГУ МВД.

В результате полицейские установили личности пранкеров и доставили их в отдел ГИБДД. Горожане поначалу отрицали свою вину, но позже все-таки сознались, что устроили представление ради записи видео, которое разошлось по социальным сетям.

За свою выходку 23-летний весельчак, исполнявший роль пешехода, получал протокол, теперь ему предстоит выплатить штраф 1 000 рублей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пранкер в Новокузнецке забросал автомобиль яйцами за сигнал.