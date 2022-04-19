Практически все реки на юге Кузбасса вскрылись ото льда

Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале сообщил о практически полном вскрытии рек вблизи города.
– На реках Томь и Уса идет подвижка ледяных масс, следовательно отмечается повышение уровня воды в Новокузнецке, Мысках и Калтане, – сказано в сообщении.
По данным предоставленным мэром, на сегодняшний день:
- Новокузнецк (р. Томь) 4 м 50
- Новокузнецк (район Абашево) 4м 69
- В районе Кузедеево (р. Кондома) - 3 м 60, у Калтана - 3 м 55
- Мыски 4м 37
Из-за существующих рисков, советуется придерживаться всех мер безопасности.
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