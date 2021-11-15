По мнению жительницы города Прокопьевск в Кемеровской области, из-за введения последних мер по противодействию вирусу COVID-19 общество оказалось разделено по иммунному признаку. В связи с этим появилось социальное неравенство, из-за которого, с ее слов, на здоровых людей вешают клеймо. Соответствующее обращение гражданки к президенту РФ Владимиру Путину появилось в социальной сети, пишет "МК в Кузбассе".

– Мы, граждане России, возмущены введением позорных qr-кодов, угрозами лишить детей образования, отказами в медпомощи и недопуском к инфраструктуре! Вместо того, чтобы прекратить самоуправство, на недовольных вешают клеймо "антипрививочник" и призывают считать здоровых людей людьми второго сорта! – заявила уроженка Кемеровской области.

Женщина указала, что подобное разделение людей не допустимо в современном обществе. По этой причине она призвала главу страны разобраться с нарушением прав граждан и ущемлением границ их свободы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов.