"Позорные QR-коды": жительница Кузбасса выступила с обращением к Путину

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Прокопчанка обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием отменить QR-коды, ущемляющие права и свободы граждан, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

По мнению жительницы города Прокопьевск в Кемеровской области, из-за введения последних мер по противодействию вирусу COVID-19 общество оказалось разделено по иммунному признаку. В связи с этим появилось социальное неравенство, из-за которого, с ее слов, на здоровых людей вешают клеймо. Соответствующее обращение гражданки к президенту РФ Владимиру Путину появилось в социальной сети, пишет "МК в Кузбассе".

– Мы, граждане России, возмущены введением позорных qr-кодов, угрозами лишить детей образования, отказами в медпомощи и недопуском к инфраструктуре! Вместо того, чтобы прекратить самоуправство, на недовольных вешают клеймо "антипрививочник" и призывают считать здоровых людей людьми второго сорта! – заявила уроженка Кемеровской области.

Женщина указала, что подобное разделение людей не допустимо в современном обществе. По этой причине она призвала главу страны разобраться с нарушением прав граждан и ущемлением границ их свободы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов.

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