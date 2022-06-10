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"Позорище!": неизвестная женщина разозлила кузбассовцев кражей цветов

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Жители города в Кемеровской области возмутились злоумышленницей, которая присвоила себе выставленные для украшения цветы. Правоохранители прокомментировали ситуацию журналисту AVOKADO.

Накануне в социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной на улице Ленина в Мариинске. На кадрах видно, как к одному из магазинов подходит женщина, берет в руки горшки с цветами и уходит. Как оказалось, растения были установлены для украшения торговой точки и неизвестной не принадлежали. По словам автора поста, инцидент произошел накануне, 9 июня, около 06:00.

‒ Мы заботимся о красоте, благоустройстве своих организаций а бездельники нагло похищают! <...> Это труд нашей мамы, она их с февраля пестовала, ‒ высказалась горожанка.

Комментаторы заявили, что их возмущению "нет предела", и отметили, что петунии стоят достаточно дорого, чтобы "отдавать" их незнакомцам. Кузбассовцы также посетовали, что недобросовестные мариинцы портят внешний вид города.

‒ До чего люди докатились. Позорище! ‒ заметила одна из пользовательниц Сети.

В ГУ МВД по Кузбассу корреспонденту AVOKADO рассказали, что получили сигнал о произошедшем. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Фото:  
Да!
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