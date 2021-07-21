Никто не любит тех, кто вечно опаздывает. Ведь один и тот же сценарий у «опоздунов» повторяется из раза в раз. И в какой-то момент они уже просто не могут восстановить свое правильное восприятие времени. Как начать все успевать и приходить вовремя, читайте в нашем материале.
Каждый день что-то новое
Первая причина всех опозданий – нежелание подниматься с постели. Тогда сделайте так, чтобы вам хотелось просыпаться. Начинайте день с чего-то необычного и запоминающегося. Самый легкий вариант – элементарно, поменять мелодию будильника, выбрав более заводной ритм, чтобы просыпаться, немного пританцовывая. Так ваш «день сурка» уже не сможет быть им. Ведь что-то новое да появится.
Заранее! Только точно
Каждый день одно и то же? Вы просыпаетесь, начинаете собираться, и вот уже через 10 минут нужно быть на работе. А вы еще стоите у шкафа, ломая голову, что же надеть? Разорвите этот порочный круг. Начните готовить наряд с вечера. Главное, не забудьте заранее позаботиться о чистоте и аккуратности ваших вещей, чтобы по итогу это не стало причиной вашей задержки утром.
Спорт всему голова
Поставьте себе цель – делать зарядку или бегать по утрам. Во-первых, это поможет вставать вам раньше, во-вторых, приведет мысли в порядок. Таким образом, когда привычка к пробежке уже будет выработана, ваш утренний подъем будет легче, а вы сами более сосредоточены и бодры в течение дня.
Будьте к себе справедливы
Если для вас прийти вовремя – это что-то совсем сверхъестественное, тогда за такое следует себя хорошенько хвалить. Когда вы боретесь со своими опозданиями, очень важно находиться в приподнятом настроении, не угнетая себя еще больше. Ведь опоздания значительно влияют на моральный дух и состояние человека на весь день. Так, пришли вовремя, значит, наградите себя кофе или шоколадкой.
5 минут на странные обстоятельства
Очень и очень часто у «опоздунов» происходят непредвиденные обстоятельства, о которых они и не подозревали, отчего они и не успевают что-то сделать или вовремя прийти. Неумение планировать и мыслить наперед является главной проблемой такого вида «опоздунов». Что же им делать? Все очень просто. Жертвуйте своим временем, каждый день выделяя его на непредвиденные обстоятельства. Да, скорее всего, вам придется покидать свою теплую и уютную постель на 15 минут раньше. Зато утром в пробке вас не накроет приступ паники от страха опоздать.
Все по полочкам
Расписание помогает в решении многих проблем, в том числе и с опозданиями. Некоторые мелочи часто забирают у нас слишком много времени, чем это необходимо. Допустим, листание ленты в социальных сетях с утра отнимает у нас уйму минут, и опоздание становится неизбежным. Распишите подробно рабочий день, начиная с подъема. Самые важные дела выделите жирным, чтобы от них вы точно не смогли отказаться. Постарайтесь регулярно сверяться с расписанием, чтобы ничего не упустить и не начать прокрастинировать, что снова приведет к временному сбою.
Заведите друга-секретаря
Да, звучит странно, но действенно. Попросите друга, родственника или еще кого-нибудь какое-то время будить вас телефонным звонком по утрам, присылать напоминания и периодически интересоваться вашими успехами в борьбе с опозданиями. Конечно, просить о таком следует только тех, кто более пунктуален, чем вы. Их пример и помощь могут также стать вашим стимулом перестать опаздывать.
Время – важный ресурс, и его нужно ценить. Читайте и другие наши материалы: «На кого выучиться в декрете, чтобы получать хорошую зарплату и радость от работы».
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