Очень и очень часто у «опоздунов» происходят непредвиденные обстоятельства, о которых они и не подозревали, отчего они и не успевают что-то сделать или вовремя прийти. Неумение планировать и мыслить наперед является главной проблемой такого вида «опоздунов». Что же им делать? Все очень просто. Жертвуйте своим временем, каждый день выделяя его на непредвиденные обстоятельства. Да, скорее всего, вам придется покидать свою теплую и уютную постель на 15 минут раньше. Зато утром в пробке вас не накроет приступ паники от страха опоздать.