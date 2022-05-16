Снимки, на которых запечатлен мусор в Ленинском районе Кемерова появились в Сети накануне, 15 мая. Горожане заявили, что службы не торопятся решать проблему с обилием отходов на улицах. При этом на снимках, приложенных к посту в социальных сетях, видно, что на мусорных площадках в свалены ветки, упаковки от продуктов, коробки.

‒ Бульвар 22, Ленина 137 а, вся округа... Красота! Меры не принимаются, хотя две нетели назад обещали порядок навести! Позор! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ высказались кемеровчане.

Жители областной столицы в комментариях сообщили, что подобная ситуация наблюдается и в других районах. По словам горожан, мусор не вывозится вовремя, из-за чего образуется беспорядок.

‒ "С чистом городом весь Кузбасс стал свалкой", "А это во всем городе такой барак с вывозом мусора", "...ул. Халтурина, все мусорные баки переполнены. То же самое по ул. Красноярская" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовали горожане.

Ранее на горы мусора жаловались жители Центрального района Кемерова.