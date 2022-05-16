"Позор": обилие мусора на улицах возмутило кемеровчан

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы пришли в негодование из-за неудовлетворительной работы мусоросборщиков.

Снимки, на которых запечатлен мусор в Ленинском районе Кемерова появились в Сети накануне, 15 мая. Горожане заявили, что службы не торопятся решать проблему с обилием отходов на улицах. При этом на снимках, приложенных к посту в социальных сетях, видно, что на мусорных площадках в свалены ветки, упаковки от продуктов, коробки.

‒ Бульвар 22, Ленина 137 а, вся округа... Красота! Меры не принимаются, хотя две нетели назад обещали порядок навести! Позор! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ высказались кемеровчане.

Жители областной столицы в комментариях сообщили, что подобная ситуация наблюдается и в других районах. По словам горожан, мусор не вывозится вовремя, из-за чего образуется беспорядок.

‒ "С чистом городом весь Кузбасс стал свалкой", "А это во всем городе такой барак с вывозом мусора", "...ул. Халтурина, все мусорные баки переполнены. То же самое по ул. Красноярская" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовали горожане.

Ранее на горы мусора жаловались жители Центрального района Кемерова.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36324

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined