"Позор": кузбассовцы пожаловались на опасное здание больницы с дневным стационаром

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Публикация с фотографиями ненадлежащих условий, в которых содержатся пациенты дневного стационара в поселке городского типа Яшкино в Кемеровской области, появилась в Сети.

Автор в подписи к посту указала, что медицинское учреждение расположено в аварийном здании в пгт Яшкино, где опасно находиться посетителям и пациентам.

Это не фильм УЖАСОВ это чья то реальность на больничной КОЙКЕ. Разрушенное здравоохранение Кузбасса - это ПОЗОР! (пунктуация авт. прим. ред.), прокомментировала местная жительница снимки.

Судя по кадрам, на потолке в некоторых местах треснула штукатурка, а также видны пятна от протечки воды. Также комментаторы разглядели в здании антисанитарию. Они заметили, что в уборной комнате персонал не проводит уборку, из-за чего на части принадлежностей скопился толстый слой пыли.


По мнению подписчиков сообщества во "ВКонтакте", властям необходимо провести капитальный ремонт внутри и снаружи объекта. На время восстановительных работ очевидцы предложили разместить стационар в другом месте.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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