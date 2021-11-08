Автор в подписи к посту указала, что медицинское учреждение расположено в аварийном здании в пгт Яшкино, где опасно находиться посетителям и пациентам.

— Это не фильм УЖАСОВ это чья то реальность на больничной КОЙКЕ. Разрушенное здравоохранение Кузбасса - это ПОЗОР! (пунктуация авт. прим. ред.), — прокомментировала местная жительница снимки.

Судя по кадрам, на потолке в некоторых местах треснула штукатурка, а также видны пятна от протечки воды. Также комментаторы разглядели в здании антисанитарию. Они заметили, что в уборной комнате персонал не проводит уборку, из-за чего на части принадлежностей скопился толстый слой пыли.

По мнению подписчиков сообщества во "ВКонтакте", властям необходимо провести капитальный ремонт внутри и снаружи объекта. На время восстановительных работ очевидцы предложили разместить стационар в другом месте.