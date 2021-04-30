Познакомившийся с девушкой в Сети кузбассовец лишился 35 тысяч рублей после общения с ней

К полицейским обратился 29-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой кражи: неизвестная похитила у него 35 тысяч рублей.

Правоохранителям же, рассказывая о злоумышленнице, междуреченец пояснил, что познакомился с ней в Сети, а через какое-то время она заняла у него небольшую сумму средств, которую попросила перечислить на карту. Вместо использования стандартных приложений она направила его на «специализированный» сайт для мгновенных платежей.

- Пройдя по адресу, он ввел номер своей карты и перевел обещанные деньги своей знакомой. Сразу после этого на телефон горожанина пришло сообщение о списании с его зарплатной карты 35 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

По описанному выше факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полицейские сейчас занимаются поисками злоумышленницы. Ей грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.