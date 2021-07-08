Пожизненный срок грозит молодой новокузнечанке из-за причастности к сбыту наркотиков

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20-летняя жительница южной столицы Кузбасса может провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме за торговлю «синтетическим героином».

Задержали горожанку, подозреваемую в причастности к сбыту запрещенных веществ, полицейские в Новокузнецке осенью прошлого года. Впоследствии она выступила фигуранткой уголовного дела.

Полицейскими же было установлено, что задержанная торговала карфентанилом, известные также как «синтетический героин». В пресс-службе ГУ МВД Кузбасса отметили, что запрещенное вещество в тысячи раз сильнее морфия, уточнив, что обычно его используют в качестве транквилизатора для слонов.

- Полицейские собрали доказательства причастности фигурантки к сбыту карфентанила общей массой около 10 граммов, - сообщили в полиции, отметив, что по законодательству более 2 граммов указанного вещества считается крупным размером.

Также правоохранителями было установлено, что девушка «занимала должность» курьера в одном из интернет-магазинов, специализирующихся на реализации наркотиков. Сбывала она свертки с карфентанилом через «закладки».


Максимальная мера наказания, которую может быть применена в отношении молодой новокузнечанки, составляет лишение свободы сроком вплоть до пожизненного заключения.

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