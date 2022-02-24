Пожизненное лишение свободы грозит убийце двух девочек в Киселевске

Прокуратура в Кемеровской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого кузбассовца. Мужчину обвиняют в убийстве двух девочек в Киселевске в сентябре 2021 года. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

‒ За совершение указанных преступлений судом может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, ‒ говорится в официальном сообщении прокуратуры Кузбасса.

Уголовное дело будет рассмотрено в Кемеровском областном суде.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что мысковчанин пойдет под суд по обвинению в изнасиловании и убийстве двух 10-летних девочек.