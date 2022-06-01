Участники организованной группы, которая занималась незаконным производством, хранением и сбытом запрещенных веществ, были задержаны в Кемерове. В одном из гаражных помещений на территории города правоохранители обнаружили нарколабораторию, приспособленную для производства мефедрона. На месте нашли упаковки с синтетическим наркотиком массой более 6,5 кг, а также марихуану массой более 7 кг. Кроме того, в лаборатории было изготовлено 113 кг прекурсоров для производства мефедрона.

Выяснилось, что организатором незаконной деятельности являлся 31-летний кемеровчанин. Злоумышленники арендовали помещение, оборудовали его и приобрели химические вещества для производства наркотиков. Обнаруженная на месте марихуана принадлежала организатору преступной схемы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении троих "работников" нарколаборатории завершено. Возбужденное в отношении 31-летнего организатора дело выделено в отдельное производство в связи с розыском.

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.