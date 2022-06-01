Пожизненное грозит "работникам" нарколаборатории в Кемерове

0
Фото:  

Правоохранители в столице Кузбасса завершили расследование дела в отношении участников ОПГ, которые производили запрещенные вещества.

Участники организованной группы, которая занималась незаконным производством, хранением и сбытом запрещенных веществ, были задержаны в Кемерове. В одном из гаражных помещений на территории города правоохранители обнаружили нарколабораторию, приспособленную для производства мефедрона. На месте нашли упаковки с синтетическим наркотиком массой более 6,5 кг, а также марихуану массой более 7 кг. Кроме того, в лаборатории было изготовлено 113 кг прекурсоров для производства мефедрона.


Выяснилось, что организатором незаконной деятельности являлся 31-летний кемеровчанин. Злоумышленники арендовали помещение, оборудовали его и приобрели химические вещества для производства наркотиков. Обнаруженная на месте марихуана принадлежала организатору преступной схемы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас расследование уголовного дела в отношении троих "работников" нарколаборатории завершено. Возбужденное в отношении 31-летнего организатора дело выделено в отдельное производство в связи с розыском.


Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36795

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined