Пожилые кузбассовцы лишились денег при попытке продать гараж

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В Белове пожилой мужчина решил продать гараж через объявление в Сети, где для связи оставил контакты своей матери. Однако вместо покупателя на текст откликнулась мошенницы и обманом похитила у продавцов деньги.

60-летний мужчина разместил на интернет-сайте объявление о продаже гаража. При этом в публикации в контактах для связи он дополнительно указал номер своей 82-летней матери.


Вскоре беловчанке позвонила незнакомка, которая выразила заинтересованность в приобретении товара. В ходе беседы она убедила продавца назвать номер карты и смс-пароли для перевода денег, однако после получения данных, сняла со счета горожанина около 7 000 рублей.

– С разницей в несколько аналогичным способом она похитила 70 000 рублей у матери потерпевшего, – прокомментировали правоохранители.

В настоящее время полиция занимается поиском предполагаемых мошенников, сообщила пресс-служба кузбасского главка МВД России.

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