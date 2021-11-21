Пожилые кузбассовцы лишились денег при попытке продать гараж

60-летний мужчина разместил на интернет-сайте объявление о продаже гаража. При этом в публикации в контактах для связи он дополнительно указал номер своей 82-летней матери.

Вскоре беловчанке позвонила незнакомка, которая выразила заинтересованность в приобретении товара. В ходе беседы она убедила продавца назвать номер карты и смс-пароли для перевода денег, однако после получения данных, сняла со счета горожанина около 7 000 рублей.

– С разницей в несколько аналогичным способом она похитила 70 000 рублей у матери потерпевшего, – прокомментировали правоохранители.

В настоящее время полиция занимается поиском предполагаемых мошенников, сообщила пресс-служба кузбасского главка МВД России.