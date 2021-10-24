Пожилой житель Новокузнецка стал жертвой грабителя в собственном подъезде

Как стало известно, 86-летний новокузнечанин возвращался домой и, зайдя в подъезд, подвергся нападению неизвестного мужчины, который забрал у него деньги на общую сумму 4 000 рублей. После произошедшего потерпевший обратился в полицию.

Вскоре подозреваемый был задержан. Как выяснилось, 29-летний местный житель, который ранее был судим за хранение наркотиков, проследил за пенсионером на улице, а после того, как вошел вслед за ним в подъезд многоквартирного дома, ограбил. Похищенные деньги он потратил на запрещенные вещества.

В настоящее время задержанный помещен под арест. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.