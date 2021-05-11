Пожилой водитель спровоцировал массовое ДТП с пострадавшими на кузбасской трассе

Тройное ДТП произошло 10 мая в 14:45 на 243-м километре трассы Бийск – Новокузнецк.
– Предварительно, 82-летний водитель Volkswagen Tiguan не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi Outlander и Honda, а ту отбросило на Toyota Hilux, – сообщили VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.
В результате произошедшего пострадали два человека: предварительный виновник инцидента и его шестилетний спутник.
ГИБДД призывает водителей выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.
Видео: DTP_42Kuzbass
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