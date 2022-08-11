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Пожилой пешеход погиб под колесами кроссовера в кузбасском городе

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Смертельный наезд автомобиля произошел в Кемеровской области.

Как сообщили журналисту AVOKADO в УГИБДД по Кузбассу, инцидент случился вечером 9 августа в Прокопьевске.


Водитель Toyota RAV4 двигался по улице Технической со стороны проспекта Шахтеров. На пешеходном переходе автомобилист сбил горожанина 1960 года рождения. Пожилой мужчина был смертельно травмирован. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что водители должны снизить скорость при приближении к пешеходному переходу, а также проявить особую внимательность и предоставить преимущество пешим участникам движения. Пешеходы также должны быть осторожными и убедиться, что их появление на дороге не станет неожиданностью для автомобилистов.

Да!
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