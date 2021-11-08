Пожилой мужчина в ветровке и резиновых сапогах пропал без вести в Кузбассе

Сообщается, что Стрелков Владимир Александрович 1948 года рождения пропал в августе 2021 года. Пенсионер, проживающий в деревне Карачарово Чебулинского района ушел из дома 12 августа в неизвестном направлении и не вернулся.

Рост пожилого мужчины составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серо-зеленые. На момент исчезновения был одет в темно-зеленую ветровку, футболку, спортивные штаны и резиновые сапоги, сообщают сотрудники ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.