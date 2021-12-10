Пожилой мужчина в синих сапогах-дутиках пропал в Кузбассе

Согласно информации сотрудников ПО "Лиза Алерт", Сидоренко Алексей Алексеевич 1957 года рождения пропал в Таштаголе. Местонахождение мужчины неизвестно с 5 декабря 2021 года.
Рост кузбассовца составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку с черным меховым воротником, синие джинсы, синие сапоги-дутики, меховую шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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