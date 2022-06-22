Пожилой мужчина с тростью пропал в Кемерове

Кононов Николай Иванович 1953 года рождения пропал в Кемерове. Пожилой горожанин ушел из дома в микрорайоне Ягуновский 20 июня текущего года в неизвестном направлении.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы седые, глаза карие. Был одет в темно-зеленый жилет, светло-серую футболку и серо-зеленые шорты, сообщают волонтеры ПСО "Лиза Алерт". С собой у кемеровчанина была трость.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски кузбассовца в белой куртке и очках, худощавого мужчины в темно-зеленой кофте и сельчанина в камуфляжных штанах.